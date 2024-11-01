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Атлетик Бильбао стремится продлить контракт со звездным вингером
Топ-клубы Европы также проявляют интерес к игроку
Getty Images/Global Images Ukraine
Летом этого года "Атлетик Бильбао" сумел отбить интерес со стороны "Барселоны" и удержать своего звездного вингера Нико Уильямса. Теперь они работают над тем, чтобы продлить контракт с 22-летним игроком.
Финансовая неустойчивость "Барселоны" могла повлиять на то, что трансфер Нико Уильямса не состоялся, однако Уильямс сам заявлял, что хочет остаться в Бильбао. Теперь "Атлетик" настаивает на продлении его соглашения с клубом. Контракт Уильямса-младшего с "Атлетиком" истекает в 2027 году. Как известно, в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро, поэтому неудивительно, что баскский клуб стремится продлить обновить его соглашение.
"Барселона" все еще ищет вингеров на следующее лето и внимательно следит за его ситуацией. Пока клаусула Нико Уильямса будет оставаться на уровне 58 миллионов евро, "Барселона" будет сохранять интерес к игроку.
Добавим, что в этом сезоне Нико Уильямс забил два гола и отдал две голевые передачи в 12 матчах за "Атлетик" в Ла Лиге и Лиге Европы.
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