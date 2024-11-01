  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетик Бильбао стремится продлить контракт со звездным вингером
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетик Бильбао стремится продлить контракт со звездным вингером

Испания

Топ-клубы Европы также проявляют интерес к игроку

Атлетик Бильбао стремится продлить контракт со звездным вингером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом этого года "Атлетик Бильбао" сумел отбить интерес со стороны "Барселоны" и удержать своего звездного вингера Нико Уильямса. Теперь они работают над тем, чтобы продлить контракт с 22-летним игроком.

Финансовая неустойчивость "Барселоны" могла повлиять на то, что трансфер Нико Уильямса не состоялся, однако Уильямс сам заявлял, что хочет остаться в Бильбао. Теперь "Атлетик" настаивает на продлении его соглашения с клубом. Контракт Уильямса-младшего с "Атлетиком" истекает в 2027 году. Как известно, в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 58 миллионов евро, поэтому неудивительно, что баскский клуб стремится продлить обновить его соглашение.

Читайте такжеБарселона внимательно следит за талантливым вингером Милана

"Барселона" все еще ищет вингеров на следующее лето и внимательно следит за его ситуацией. Пока клаусула Нико Уильямса будет оставаться на уровне 58 миллионов евро, "Барселона" будет сохранять интерес к игроку.

Добавим, что в этом сезоне Нико Уильямс забил два гола и отдал две голевые передачи в 12 матчах за "Атлетик" в Ла Лиге и Лиге Европы.

По теме
yellow-arrow
Рафинья: Я думал об уходе из Барселоны этим летом
yellow-arrow
Защитник Барселоны: Ямаль может выиграть Золотой мяч
yellow-arrow
Хуммельс: Использование Реалом слов "отсутствие уважения", когда вы не выиграли в голосовании, имеет трамповские черты
Атлетик (Бильбао) Барселона Нико Уильямс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости