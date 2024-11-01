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Винисиус Жуниор имеет несколько вариантов продолжения своей карьеры — СМИ
Среди претендентов на бразильца называют не только топ-клубы Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор имеет несколько вариантов продолжения своей карьеры, если он вдруг решит покинуть королевский клуб.
По информации испанского издания El Gol Digital, 24-летний футболист имеет три варианта продолжения карьеры. Клубы АПЛ и Саудовской Аравии вместе с французским "Пари Сен-Жермен" претендуют на возможное подписание игрока. После того, как Винисиус не выиграл Золотой мяч-2024 он может задуматься над тем, чтобы покинуть "Реал Мадрид". Действующий контракт бразильского вингера со "сливочными" рассчитан до 2027 года.
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В этом сезоне Винисиус Жуниор провел 15 матчей на клубном уровне, забив 8 голов и отдав 7 результативных передач. Согласно информации от авторитетного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Винисиуса оценивается в 200 миллионов евро.
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