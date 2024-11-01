Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
17-летний защитник Барселоны: Утром у меня тренировки, потом я иду в школу
Если должно пропустить учёбу – есть выход из ситуации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
17-летний защитник "Барселоны" Пау Кубарси рассказал, как он объединяет профессиональный футбол с учебой.
“Я учусь на втором курсе средней школы. Утром у меня тренировки, потом иду в школу – с 15.00 до 20.00.
Если проходит матч Лиги чемпионов или если мне нужно быть в отъезде, и я не могу посетить занятия, на следующий день я прошу у одноклассников конспект или заметки того, что пропустил”, – сказал Кубарси.
В текущем сезоне юный центрбек провел в составе "Барселоны" 14 матчей: 11 в Лиге чемпионов, три в Примере. В его активе – один ассист, в пассиве – две желтые карточки.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает испанца в 40 миллионов евро. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2027 года.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- "Этому человеку все мало". Коломойский сорвал трансфер экс-вингера Днепра в Европу
- Экс-прокурор, которому на 10 лет запрещали работать в госорганах, возглавил Одесскую областную футбольную ассоциацию
- Президент мадридского Реала резко высказался в адрес протестующих, которым мешает шум на Сантьяго Бернабеу
- Юная звезда Барселоны снялся в фотосессии для модного журнала GQ France
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico