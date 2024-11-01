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17-летний защитник Барселоны: Утром у меня тренировки, потом я иду в школу

Испания

Если должно пропустить учёбу – есть выход из ситуации

17-летний защитник Барселоны: Утром у меня тренировки, потом я иду в школу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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17-летний защитник "Барселоны" Пау Кубарси рассказал, как он объединяет профессиональный футбол с учебой.

“Я учусь на втором курсе средней школы. Утром у меня тренировки, потом иду в школу – с 15.00 до 20.00.

Если проходит матч Лиги чемпионов или если мне нужно быть в отъезде, и я не могу посетить занятия, на следующий день я прошу у одноклассников конспект или заметки того, что пропустил”, – сказал Кубарси.

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В текущем сезоне юный центрбек провел в составе "Барселоны" 14 матчей: 11 в Лиге чемпионов, три в Примере. В его активе – один ассист, в пассиве – две желтые карточки.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает испанца в 40 миллионов евро. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2027 года.

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Барселона Пау Кубарси
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Источник:
RAC 1
Опубликовал: Максим Кучер
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