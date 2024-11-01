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Полузащитник Реал Сосьедада признан автором лучшего гола октября в Ла Лиге

Испания
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Мощный удар из-за пределов штрафной площади

Полузащитник Реал Сосьедада признан автором лучшего гола октября в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Гол полузащитника "Реал Сосьедада" Луки Сучича в ворота "Атлетико Мадрид" был выбран лучшим голом месяца в Ла Лиге по итогам октября.

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22-летний хорват отправил мяч в сетку ворот «матрасников» мощным дальним ударом из-за пределов штрафной площадки, сравняв счет в конце матча и помог своей команде добыть ничейный результат.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Ла Лига
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Источник:
La Liga
Опубликовал: Андрей Журба
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