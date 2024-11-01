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Полузащитник Реал Сосьедада признан автором лучшего гола октября в Ла Лиге
Мощный удар из-за пределов штрафной площади
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Гол полузащитника "Реал Сосьедада" Луки Сучича в ворота "Атлетико Мадрид" был выбран лучшим голом месяца в Ла Лиге по итогам октября.
22-летний хорват отправил мяч в сетку ворот «матрасников» мощным дальним ударом из-за пределов штрафной площадки, сравняв счет в конце матча и помог своей команде добыть ничейный результат.
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???? Un gol para levantarse y aplaudir.— LALIGA (@LaLiga) October 30, 2024
????⚽ ¡Luka Sučić, de la @RealSociedad, es el autor del ???????????? ???????????? ???????????? de octubre! #LALIGAGOALOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA#LALIGAEASPORTS
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