Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам на поле

"Реал" Мадрид на своем официальном сайте опубликовал информацию о состоянии дел в лазарете.

Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа тренировался в индивидуальном формате. Сегодня Marca сообщила, что бельгиец не успеет полноценно восстановиться от травмы до матча Лиги чемпионов против Милана, который запланирован на 5 ноября.

Также индивидуально занимался и вингер Родриго. Он пропустил Эль-Классико против "Барселоны" из-за повреждения мышцы. Оба футболиста тренировались на поле.

А вот Давид Алаба занимался на площадке, отдельно от всех. Восстановление Карвахаля идет по плану.

“Сегодня игроки первой команды провели четвертую за неделю тренировку на базе. Игроки приступили к серии совместных упражнений для разминки и выполнили упражнения по циркуляции мяча, контроля и давления. После этого провели тактическую работу. Встреча завершилась игрой на сокращенном поле и шаровыми тренировками”, – подытоживает работу на поле основной группы мадридцев сайт клуба.

Следующий матч "Реал" проведет 5 ноября против "Милана" дома. Поединок 2 ноября в Ла Лиге против Валенсии был перенесен из-за наводнений в Испании.