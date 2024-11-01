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Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам на поле
Пока не в основной группе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" Мадрид на своем официальном сайте опубликовал информацию о состоянии дел в лазарете.
Голкипер "сливочных" Тибо Куртуа тренировался в индивидуальном формате. Сегодня Marca сообщила, что бельгиец не успеет полноценно восстановиться от травмы до матча Лиги чемпионов против Милана, который запланирован на 5 ноября.
Также индивидуально занимался и вингер Родриго. Он пропустил Эль-Классико против "Барселоны" из-за повреждения мышцы. Оба футболиста тренировались на поле.
А вот Давид Алаба занимался на площадке, отдельно от всех. Восстановление Карвахаля идет по плану.
“Сегодня игроки первой команды провели четвертую за неделю тренировку на базе. Игроки приступили к серии совместных упражнений для разминки и выполнили упражнения по циркуляции мяча, контроля и давления. После этого провели тактическую работу. Встреча завершилась игрой на сокращенном поле и шаровыми тренировками”, – подытоживает работу на поле основной группы мадридцев сайт клуба.
Следующий матч "Реал" проведет 5 ноября против "Милана" дома. Поединок 2 ноября в Ла Лиге против Валенсии был перенесен из-за наводнений в Испании.
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