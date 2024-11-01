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В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока октября
Роберт Левандовский пополнил свою коллекцию наград
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский стал игроком октября в Ла Лиге.
Футболист в прошлом месяце в высшем дивизионе Испании сыграл три матча, в которых забил 7 голов.
Роберт в текущем сезоне за "Барселону" во всех турнирах провел 14 поединков, в которых забил 17 мячей и отдал 2 ассиста.
????????✨ Robert Lewandowski wins the La Liga Player of the Month Award for October! pic.twitter.com/l0mtc9BnmK— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2024
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