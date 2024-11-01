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В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока октября

Испания

Роберт Левандовский пополнил свою коллекцию наград

В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока октября

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский стал игроком октября в Ла Лиге.

Футболист в прошлом месяце в высшем дивизионе Испании сыграл три матча, в которых забил 7 голов.

Роберт в текущем сезоне за "Барселону" во всех турнирах провел 14 поединков, в которых забил 17 мячей и отдал 2 ассиста.

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Роберт Левандовский Барселона Ла Лига
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