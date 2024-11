В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока октября

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский стал игроком октября в Ла Лиге.

Футболист в прошлом месяце в высшем дивизионе Испании сыграл три матча, в которых забил 7 голов.

Роберт в текущем сезоне за "Барселону" во всех турнирах провел 14 поединков, в которых забил 17 мячей и отдал 2 ассиста.

????????✨ Robert Lewandowski wins the La Liga Player of the Month Award for October! pic.twitter.com/l0mtc9BnmK