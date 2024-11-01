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Жирона потеряла своего вингера на 5-6 недель из-за травмы
Плохие новости для болельщиков команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Жироны" Арно Данжума получил травму во время матча Кубка Испании против "Эстремадуры". Футболист повредил подколенное сухожилие и выбыл из состава на 5-6 недель.
Данжума, выступающий за команду в аренде из "Вильярреала", на 10-й минуте встречи был вынужден покинуть поле из-за боли в ноге.
Арно в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Nil Solà
Опубликовал: Екатерина Власова
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