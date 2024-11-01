Жирона потеряла своего вингера на 5-6 недель из-за травмы

Левый вингер "Жироны" Арно Данжума получил травму во время матча Кубка Испании против "Эстремадуры". Футболист повредил подколенное сухожилие и выбыл из состава на 5-6 недель.

Данжума, выступающий за команду в аренде из "Вильярреала", на 10-й минуте встречи был вынужден покинуть поле из-за боли в ноге.

Арно в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.