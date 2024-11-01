  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жирона потеряла своего вингера на 5-6 недель из-за травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жирона потеряла своего вингера на 5-6 недель из-за травмы

Испания

Плохие новости для болельщиков команды

Жирона потеряла своего вингера на 5-6 недель из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Жироны" Арно Данжума получил травму во время матча Кубка Испании против "Эстремадуры". Футболист повредил подколенное сухожилие и выбыл из состава на 5-6 недель.

Данжума, выступающий за команду в аренде из "Вильярреала", на 10-й минуте встречи был вынужден покинуть поле из-за боли в ноге.

Арно в текущем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Читайте такжеКубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
По теме
yellow-arrow
Цыганков пропустил тренировку Жироны, тренер команды рассказал о состоянии украинца
yellow-arrow
В Ла Лиге назвали имя лучшего игрока октября
yellow-arrow
Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам на поле
Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nil Solà
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости