Каратэ или другой вид спорта? ВИДЕО приема, которым Рюдигер пытался остановить Мбаппе на тренировке Реала

Сегодня, 1 ноября, на тренировке мадридского "Реала" Антонио Рюдигер необычно пытался остановить атаку своего партнера по команде Килиана Мбаппе.

Видео этого эпизода быстро разошлось по социальным сетям, вызвав бурную реакцию болельщиков.

Stop that Mbappé, that was cold on Rudiger ???? pic.twitter.com/wa5GDzJrYb