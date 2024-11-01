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Каратэ или другой вид спорта? ВИДЕО приема, которым Рюдигер пытался остановить Мбаппе на тренировке Реала

Испания

Видео этого эпизода быстро разошлось по сети

Каратэ или другой вид спорта? ВИДЕО приема, которым Рюдигер пытался остановить Мбаппе на тренировке Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 1 ноября, на тренировке мадридского "Реала" Антонио Рюдигер необычно пытался остановить атаку своего партнера по команде Килиана Мбаппе.

Видео этого эпизода быстро разошлось по социальным сетям, вызвав бурную реакцию болельщиков.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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