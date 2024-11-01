Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каратэ или другой вид спорта? ВИДЕО приема, которым Рюдигер пытался остановить Мбаппе на тренировке Реала
Видео этого эпизода быстро разошлось по сети
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 ноября, на тренировке мадридского "Реала" Антонио Рюдигер необычно пытался остановить атаку своего партнера по команде Килиана Мбаппе.
Видео этого эпизода быстро разошлось по социальным сетям, вызвав бурную реакцию болельщиков.
Stop that Mbappé, that was cold on Rudiger ???? pic.twitter.com/wa5GDzJrYb— Mbappé Xtra (@TheMbappeXtra) November 1, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ингульца: Поворознюк сказал, что, или зарплата в 5-6 раз ниже, или собираю вещи и уезжаю
- Стала известна дата перенесенного матча 1-го тура Александрия - Динамо
- Майк Тайсон назвал ТОП-5 лучших боксеров на сегодня
- Родри обошел Винисиуса в споре за Золотой мяч. Лунин отреагировал. ФОТО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн