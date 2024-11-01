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Челси и МЮ интересуются бразильским вингером мадридского Реала

Испания
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Игрок еще размышляет над продлением контракта с клубом

Челси и МЮ интересуются бразильским вингером мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанское издание Relevo информирует, что "Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к звезде мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору.

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Сообщается, что "Реал Мадрид" уже начал переговоры с Винисиусом о продлении его контракта, хотя игрок не спешит с решением, поскольку он ждет нужного момента, который мог произойти после церемонии Золотого мяча-2024, вызвавшей конфликт между "Реалом" и организаторами награды.

Летом этого года Винисиус отклонил очень выгодное предложение от клуба из Саудовской Аравии, но вряд ли они прекратят попытки подписать 24-летнего бразильца. Однако они не единственные, кто следит за его ситуацией. "ПСЖ" вместе с английскими клубами, в частности "МЮ" и "Челси", тоже заинтересованы в возможном подписании вингера "Реала".

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Напомним, что действующий контракт Винисиуса Жуниора с мадридским "Реалом" рассчитан до 2027 года, а отступные за бразильского вингера составляют 1 миллиард евро.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Винисиус Жуниор
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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