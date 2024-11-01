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Реал Мадрид серьезно нацелился на трансфер талантливого немца

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Сливочные долгое время следят за игроком

Реал Мадрид серьезно нацелился на трансфер талантливого немца

Фото: Getty Images

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Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, "Реал Мадрид" сейчас серьезно настроен на то, чтобы подписать 21-летнего Флориана Виртца из леверкузенского "Байера". "Манчестер Сити", который тоже ведет борьбу за трансфер игрока, уже знает о намерениях испанского гранда.

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Переговоры между "Реалом" и агентами Вирца уже стартовали. Однако пока мадридский клуб не ведет никаких переговоров с "Байером". Немецкий клуб надеется, что 21-летний полузащитник останется в команде, или даже продлит контракт с "фармацевтами".

Также известно, что "Байер Леверкузен" предпочтет продажу Флориана Вирца в "Реал Мадрид", поскольку клуб хочет предотвратить возможный трансфер Вирца в мюнхенскую "Баварию".

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В этом сезоне Флориан Вирц забил 7 голов и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за "Байер Леверкузен".

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Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Флориан Виртц
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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