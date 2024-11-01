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Конте - о матче Серии А: Мы не можем недооценить Аталанту
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч против "Аталанты" в рамках одиннадцатого тура Серии А
"Аталанта" - сильная команда, она выиграла Лигу Европы, положив конец сезону беспроигрышному рекорду "Байера". Мы не можем недооценивать этот матч. Во всяком случае, это может быть Аталанта, которая недооценила нас", - сказал Конте.
Напомним, что матч "Наполи" - "Аталанта" стартует 3 ноября в 13:30 по киевскому времени.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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