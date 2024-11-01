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Тренер Жироны: После возвращения травмированных игроков у нас будет конкурентная команда
Мичел уверен, что команда вернется к победам после восстановления травмированных футболистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал, что команда сможет вернуться к победам после того, как восстановятся все травмированные футболисты.
"У нас была сложная подготовка к сезону. Сначала осталось всего 10 игроков, потом появилась куча новичков. А потом начались травмы. Недоступны около десяти футболистов первой команды, и мы не можем дать отдых остальным из-за сложного графика. Я убежден, что после возвращения травмированных у нас будет конкурентная команда, которая сможет обыграть любого соперника", - сказал Мичел.
Добавим, что "Жирона" сейчас занимает тринадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 12 очков.
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