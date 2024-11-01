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Атлетико Мадрид дисквалифицировал 9 фанатов за инциденты во время матча против Реала

Испания

Клуб добавил новое правило

Атлетико Мадрид дисквалифицировал 9 фанатов за инциденты во время матча против Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

Новина українською

"Атлетико Мадрид" наказал болельщиков, которые бросали различные предметы на поле во время матча против "Реала" 29 сентября.

Испанский клуб нашел виновных с помощью видеозаписей и сотрудничества с полицией. "Атлетико" решил пожизненно дисквалифицировать нарушителей.

Клуб также добавил новое правило для болельщиков: на матче "Атлетико" запрещено носить одежду или маску, которые скрывают лицо. Это нужно для того, что в случае неприятного инцидента идентифицировать личность человека.

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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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