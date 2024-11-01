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Атлетико Мадрид дисквалифицировал 9 фанатов за инциденты во время матча против Реала
Клуб добавил новое правило
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
"Атлетико Мадрид" наказал болельщиков, которые бросали различные предметы на поле во время матча против "Реала" 29 сентября.
Испанский клуб нашел виновных с помощью видеозаписей и сотрудничества с полицией. "Атлетико" решил пожизненно дисквалифицировать нарушителей.
Клуб также добавил новое правило для болельщиков: на матче "Атлетико" запрещено носить одежду или маску, которые скрывают лицо. Это нужно для того, что в случае неприятного инцидента идентифицировать личность человека.
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