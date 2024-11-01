Примера. Алавес — Мальорка 1:0. Неожиданно, но заслуженно

"Алавес" после пяти подряд поражений в Ла Лиге наконец победил.

"Мальорка" намного сильнее выступает в целом в текущем чемпионате, но сегодня она почти ничего не создала и запомнилась только парой навесов да грубоватыми стыками.

Хозяева несмотря на травму лидера центра поля Карлоса Бенавидеса были интереснее и постоянно находились в шаге от гола. Абгар, Теналье, Кике, Гуриди не хватало точности.

По итогу сумел исправиться последний — после прострела Тенальи ему очень помог удачный рикошет от Маскареля.

В таблице победа подняла "Алавес" на 12-е место с 13 очками. У "Мальорки" - 18 баллов и пока 7-я строчка. Все очень плотно, как видите.

12-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Мальорка — 1:0

Гол: Гуриди, 76

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Пика, Ману Санчес — Бланко, Бенавидес (Гевара, 17) — Висенте, Гуриди (Стоичков, 80), Реббаш (Мартин, 90+1) — Кике (Тони Мартинес, 90+1)

"Мальорка": Роман — Маффео, Раильо, Копете, Лато — Маскарель (Абдон, 79), Морланес — Наварро (Антонио Санчес, 69), Дани Родригес (Луна, 79), Чикинью (Мурики, 57) — Ларин (Дардер, 68)

Предупреждения: Кике, 10, Пика, 35, Абгар, 44 — Чикинью, 53, Копете, 90+2