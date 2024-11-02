Жирона — Леганес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" после двух подряд поражений в Ла Лиге примет на своем поле победителя минувшего розыгрыша Сегунды.

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У Мичела есть положительные новости из лазарета — выздоровели и готовы играть Стуани, Янхель Эррера и Ромеу. С другой стороны, Цыганков и Асприлья, лучшие вингеры команды, все еще лечатся.

"Жирона" и "Леганес" в последних турах схожи безыдейностью впереди. Для каталонцев это нетипично, но кадровые потери повлияли. В то же время Эль Лега в принципе рассчитывает главным образом на оборону, которая надежнее, чем у Мичела — 12 пропущенных против 14.

Картина игры ясна еще до ее начала: "Жирона" будет держать мяч и атаковать позиционно, а "Леганес" - отбиваться и выбегать в контратаки.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Леганес Смотреть трансляцию