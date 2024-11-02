Жирона - Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

“Жирона" все еще придется играть без Виктора Цыганкова и ряда других травмированных, но отступать некуда – нужно срочно набирать очки. Два последних тура Ла Лиги команда провалила. Соперник каталонцев – победитель Сегунды-2024, и у него вполне достойная оборона. Это не будет игра на встречных курсах, но борьбу и самоотдачу мы вам обещаем.

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Чемпионат Испании, 12-й тур

2 ноября 2024. Жирона, "Монтиливи"

"Жирона" 17:15 "Леганес"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1