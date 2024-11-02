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Жирона - Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Жироне нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Жирона - Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

“Жирона" все еще придется играть без Виктора Цыганкова и ряда других травмированных, но отступать некуда – нужно срочно набирать очки. Два последних тура Ла Лиги команда провалила. Соперник каталонцев – победитель Сегунды-2024, и у него вполне достойная оборона. Это не будет игра на встречных курсах, но борьбу и самоотдачу мы вам обещаем.

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Чемпионат Испании, 12-й тур

2 ноября 2024. Жирона, "Монтиливи"

"Жирона" 17:15 "Леганес"

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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.11.2024 в 11:48
Ні, ну у вас точно є махнуті. О 00.18 год ви давали анонс з правками, що матч відбудеться в неділю. Тепер вже в суботу. Ну не куріть так багато- шкодить розумовому розвитку.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.11.2024 в 11:48
Ні, ну у вас точно є махнуті. О 00.18 год ви давали анонс з правками, що матч відбудеться в неділю. Тепер вже в суботу. Ну не куріть так багато- шкодить розумовому розвитку.
Ответить
0
0

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