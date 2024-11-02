Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жирона - Леганес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Жироне нужна победа – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
“Жирона" все еще придется играть без Виктора Цыганкова и ряда других травмированных, но отступать некуда – нужно срочно набирать очки. Два последних тура Ла Лиги команда провалила. Соперник каталонцев – победитель Сегунды-2024, и у него вполне достойная оборона. Это не будет игра на встречных курсах, но борьбу и самоотдачу мы вам обещаем.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпионат Испании, 12-й тур
2 ноября 2024. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 17:15 "Леганес"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Жирона - ЛеганесСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.11.2024 в 11:48
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Новый тренер МЮ, обновления по здоровью Довбика и Цыганкова, решения КДК после Классического. Главные новости за 1 ноября
- Ингулец в матче с Александрией побил рекорд сезона УПЛ по интересном у показателю
- Экс-игрок Вереса и Миная всплыл на России
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
Комментарии 1