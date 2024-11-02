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Беллингем обсуждал с Анчелотти свою безрезультатность в текущем сезоне

Испания

За этот сезон у англичанина 3 голевых передачи

Беллингем обсуждал с Анчелотти свою безрезультатность в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем обсуждал с тренером "Реала" Карло Анчелотти свой "спад" в этом сезоне.

По информации Marca, Беллингем хочет вернуть свою форму, как в прошлом сезоне, ведь в сезоне 2023/24 он забил 19 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании.

Отмечается, что англичанин обсуждает свое возвращение с главным тренером Карло Анчелотти. Итальянец сказал, что сейчас Джуд занимается полной самоотдачей для команды и чаще отрабатывает в обороне, чем в атаке. Однако он примет указание Джуда и поставит его в позицию, где тот сможет появляться в штрафной соперника.

Напомним, что у Беллингема в чемпионате Испании сыграно 7 игр и одна голевая передача.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Бapceлиниyс
02.11.2024 в 13:32
То, о чём так долго твердили большевики, свершилось! Революция! Бунт! Мятеж!
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Комментарии 6
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Бapceлиниyс
02.11.2024 в 13:32
То, о чём так долго твердили большевики, свершилось! Революция! Бунт! Мятеж!
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 13:39
Зря скачеш обрізаний бабуїн ! Х@й тобі в рот , а не бунт !
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0
0
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Бapceлиниyс
02.11.2024 в 13:21
Мбаппе задвинул Белю в тень. Вот такая, Джуд, пиз@ень.
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 13:40
Це тобі квадробер-олень в очко задвинув, коли в нього гон був !
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0
0
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MAGA KING
02.11.2024 в 12:43
Скоро появится новость, что он чувствует себя несчастным в помойке
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1
1
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Бapceлиниyс
02.11.2024 в 13:28
Внимательно следим за событиями.
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