Беллингем обсуждал с Анчелотти свою безрезультатность в текущем сезоне

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем обсуждал с тренером "Реала" Карло Анчелотти свой "спад" в этом сезоне.

По информации Marca, Беллингем хочет вернуть свою форму, как в прошлом сезоне, ведь в сезоне 2023/24 он забил 19 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании.

Отмечается, что англичанин обсуждает свое возвращение с главным тренером Карло Анчелотти. Итальянец сказал, что сейчас Джуд занимается полной самоотдачей для команды и чаще отрабатывает в обороне, чем в атаке. Однако он примет указание Джуда и поставит его в позицию, где тот сможет появляться в штрафной соперника.

Напомним, что у Беллингема в чемпионате Испании сыграно 7 игр и одна голевая передача.