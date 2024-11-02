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Беллингем обсуждал с Анчелотти свою безрезультатность в текущем сезоне
За этот сезон у англичанина 3 голевых передачи
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем обсуждал с тренером "Реала" Карло Анчелотти свой "спад" в этом сезоне.
По информации Marca, Беллингем хочет вернуть свою форму, как в прошлом сезоне, ведь в сезоне 2023/24 он забил 19 голов и сделал 6 результативных передач в 28 матчах чемпионата Испании.
Отмечается, что англичанин обсуждает свое возвращение с главным тренером Карло Анчелотти. Итальянец сказал, что сейчас Джуд занимается полной самоотдачей для команды и чаще отрабатывает в обороне, чем в атаке. Однако он примет указание Джуда и поставит его в позицию, где тот сможет появляться в штрафной соперника.
Напомним, что у Беллингема в чемпионате Испании сыграно 7 игр и одна голевая передача.
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