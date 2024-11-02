Обладатель Золотого мяча 2006 может возглавить испанское Депортиво

Обладатель "Золотого мяча" 2006 Фабио Каннаваро может стать главным тренером "Депортиво". Об этом сообщает Relevo.

По информации издания, руководство "Депортиво" хочет предложить Каннаваро контракт до 2026 года. Сам Фабио не прочь вернуться в Испанию.

#NoticiaRelevo ????️ El tapado para el banquillo del Deportivo es… ¡Fabio Cannavaro!



▪️ El club coruñés le ofrece un contrato hasta junio de 2026 y el italiano ha mostrado un gran interés en el proyecto.



✍️ @sergiofernan5ezhttps://t.co/1p84LOjqFb — Relevo (@relevo) November 1, 2024

Напомним, что последним местом работы экс-футболиста был итальянский "Удинезе", в котором специалист провел всего шесть месяцев.