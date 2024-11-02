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Обладатель Золотого мяча 2006 может возглавить испанское Депортиво

Испания

Фабио Каннаваро

Обладатель Золотого мяча 2006 может возглавить испанское Депортиво

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обладатель "Золотого мяча" 2006 Фабио Каннаваро может стать главным тренером "Депортиво". Об этом сообщает Relevo.

По информации издания, руководство "Депортиво" хочет предложить Каннаваро контракт до 2026 года. Сам Фабио не прочь вернуться в Испанию.

Напомним, что последним местом работы экс-футболиста был итальянский "Удинезе", в котором специалист провел всего шесть месяцев.

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Фабио Каннаваро Депортиво
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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