"Мы не будем форсировать его возвращение": Флик – об основном защитнике Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение центрального защитника команды Рональда Араухо.

“Араухо в хорошей форме, мы не будем форсировать его возвращение. Мы должны заботиться о нем, поскольку он возвращается после тяжелой травмы. Я буду рад, когда он вернется к нам”, – сказал Флик.

Араухо получил травму в июне этого года на Кубке Америки. Его полноценное возвращение ожидается в этом месяце.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро. Араухо – самый дорогой представитель "Барселоны" в оборонительной линии.