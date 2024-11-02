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"Мы не будем форсировать его возвращение": Флик – об основном защитнике Барселоны
Уругваец восстанавливается от тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал возвращение центрального защитника команды Рональда Араухо.
“Араухо в хорошей форме, мы не будем форсировать его возвращение.
Мы должны заботиться о нем, поскольку он возвращается после тяжелой травмы. Я буду рад, когда он вернется к нам”, – сказал Флик.
Араухо получил травму в июне этого года на Кубке Америки. Его полноценное возвращение ожидается в этом месяце.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайца в 70 миллионов евро. Араухо – самый дорогой представитель "Барселоны" в оборонительной линии.
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