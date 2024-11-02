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Куртуа может покинуть Реал. Клуб не из Европы готовит значительное финансовое предложение
Конечно, речь идет о Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Профессиональная лига Саудовской Аравии ищет на рынке футболистов для развития чемпионата. Одной из следующих целей станет голкипер "Реала" Тибо Куртуа.
Бельгийское СМИ
Прошлым летом саудовцы уже обращались к Куртуа по поводу трансфера, однако получили отказ. Источник отмечает, что на этот раз все может измениться из-за двух факторов.
В первую очередь это касается травм, из-за которых Тибо страдает в последние несколько сезонов. Также одним из факторов является то, что “Реал” продолжает контракты с футболистами 30+ лет только на один сезон – такова политика клуба.
32-летнего голкипера аналитический портал Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро. Его текущее соглашение с мадридцами действует до лета 2026 года.
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