Куртуа может покинуть Реал. Клуб не из Европы готовит значительное финансовое предложение

Профессиональная лига Саудовской Аравии ищет на рынке футболистов для развития чемпионата. Одной из следующих целей станет голкипер "Реала" Тибо Куртуа.

Бельгийское СМИ Voetbal 24 сообщает, что "Аль-Ахли" больше всего заинтересован в приобретении голкипера. Клуб готов предложить значительные финансовые условия Куртуа, а также большую компенсацию самому "Реалу".

Читайте также Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам на поле

Прошлым летом саудовцы уже обращались к Куртуа по поводу трансфера, однако получили отказ. Источник отмечает, что на этот раз все может измениться из-за двух факторов.

В первую очередь это касается травм, из-за которых Тибо страдает в последние несколько сезонов. Также одним из факторов является то, что “Реал” продолжает контракты с футболистами 30+ лет только на один сезон – такова политика клуба.

32-летнего голкипера аналитический портал Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро. Его текущее соглашение с мадридцами действует до лета 2026 года.