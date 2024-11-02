  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куртуа может покинуть Реал. Клуб не из Европы готовит значительное финансовое предложение
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа может покинуть Реал. Клуб не из Европы готовит значительное финансовое предложение

Испания

Конечно, речь идет о Саудовской Аравии

Куртуа может покинуть Реал. Клуб не из Европы готовит значительное финансовое предложение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Профессиональная лига Саудовской Аравии ищет на рынке футболистов для развития чемпионата. Одной из следующих целей станет голкипер "Реала" Тибо Куртуа.

Бельгийское СМИ Voetbal 24 сообщает, что "Аль-Ахли" больше всего заинтересован в приобретении голкипера. Клуб готов предложить значительные финансовые условия Куртуа, а также большую компенсацию самому "Реалу".

Читайте такжеКуртуа вернулся к индивидуальным тренировкам на поле

Прошлым летом саудовцы уже обращались к Куртуа по поводу трансфера, однако получили отказ. Источник отмечает, что на этот раз все может измениться из-за двух факторов.

В первую очередь это касается травм, из-за которых Тибо страдает в последние несколько сезонов. Также одним из факторов является то, что “Реал” продолжает контракты с футболистами 30+ лет только на один сезон – такова политика клуба.

32-летнего голкипера аналитический портал Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро. Его текущее соглашение с мадридцами действует до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Клубы АПЛ интересуются талантливым полузащитником Хетафе
yellow-arrow
17-летний защитник Барселоны: Я бы хотел провести всю свою карьеру здесь
yellow-arrow
Диего Симеоне: "Нет смысла играть в эти выходные"
Тибо Куртуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Voetbal24
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости