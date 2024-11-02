Диего Симеоне: "Нет смысла играть в эти выходные"

Тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказал своё мнение по туру Ла-Лиги в момент наводнения в регионе Валенсия в Испании.

В этом нет никакого смысла. То, что происходит, - это очень тяжело, захватывающе наблюдать за людьми, которые вышли на улицы, чтобы помочь, которые с лопатой и своими инструментами пытаются сотрудничать, и это очень хорошо говорит о стране, о людях, и мы хотим помочь, чем можем. Есть люди, которым очень тяжело, это очень грустно, и нам говорят продолжать, и вот мы здесь, продолжаем ", - сказал Симеоне.