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Диего Симеоне: "Нет смысла играть в эти выходные"

Испания

Тренер Атлетико высказался о проведении матчей в момент наводнения в стране

Диего Симеоне: "Нет смысла играть в эти выходные"

фото - Getty Images

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Тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказал своё мнение по туру Ла-Лиги в момент наводнения в регионе Валенсия в Испании.

В этом нет никакого смысла. То, что происходит, - это очень тяжело, захватывающе наблюдать за людьми, которые вышли на улицы, чтобы помочь, которые с лопатой и своими инструментами пытаются сотрудничать, и это очень хорошо говорит о стране, о людях, и мы хотим помочь, чем можем. Есть люди, которым очень тяжело, это очень грустно, и нам говорят продолжать, и вот мы здесь, продолжаем", - сказал Симеоне.

В связи с наводнением в Ла-Лиге перенесены матчи "Вильярреал – Райо Вальекано" и "Валенсия – Реал".

В Испании в регионе Валенсия на этой неделе случилось наводнение. Число жертв на 2 ноября составляет 211 человек. 30 октября в Испании объявили трёхдневный траур по погибшим из-за наводнения.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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