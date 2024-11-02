Клубы АПЛ интересуются талантливым полузащитником Хетафе

Как сообщает издание Punch Newspapers, клубы АПЛ интересуются талантливым нигерийским полузащитником "Хетафе" Кристантусом Уче, который проводит свой дебютный сезон в чемпионате Испании.

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Полузащитник "Хетафе" Кристантус Уче, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. К гонке за подписание 21-летнего нигерийца уже присоединились английские клубы, "Ньюкасл" и "Астон Вилла", которые активно интересуются игроком. Ранее одним из претендентов на игрока называли лондонский "Челси".

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В этом сезоне Кристантус Уче принял участие в 11 матчах за "Хетафе" в чемпионате Испании, забив один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в размере 5 миллионов евро.