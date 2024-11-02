  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Клубы АПЛ интересуются талантливым полузащитником Хетафе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клубы АПЛ интересуются талантливым полузащитником Хетафе

Испания

Нигериец стал настоящей сенсацией Ла Лиги

Клубы АПЛ интересуются талантливым полузащитником Хетафе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Punch Newspapers, клубы АПЛ интересуются талантливым нигерийским полузащитником "Хетафе" Кристантусом Уче, который проводит свой дебютный сезон в чемпионате Испании.

Читайте такжеЧелси заинтересован в подписании сенсационного игрока Ла Лиги

Полузащитник "Хетафе" Кристантус Уче, скорее всего, покинет клуб в конце сезона. К гонке за подписание 21-летнего нигерийца уже присоединились английские клубы, "Ньюкасл" и "Астон Вилла", которые активно интересуются игроком. Ранее одним из претендентов на игрока называли лондонский "Челси".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Кристантус Уче принял участие в 11 матчах за "Хетафе" в чемпионате Испании, забив один гол. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в размере 5 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
17-летний защитник Барселоны: Я бы хотел провести всю свою карьеру здесь
yellow-arrow
Диего Симеоне: "Нет смысла играть в эти выходные"
yellow-arrow
Куртуа может покинуть Реал. Клуб не из Европы готовит значительное финансовое предложение
Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Ньюкасл Хетафе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Punch Newspapers
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости