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17-летний защитник Барселоны: Я бы хотел провести всю свою карьеру здесь
Как его кумир
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси поделился своими планами относительно далекого футбольного будущего.
"Я бы хотел провести всю свою карьеру в "Барселоне", подобно тому, что сделали Карлес Пуйоль и другие легенды", – сказал Кубарси.
17-летний защитник в текущем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах. Он начал привлекаться к поединкам первой команды в прошлом сезоне.
Контракт Кубарси с "Барсой" действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 40 млн. евро.
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