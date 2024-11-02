17-летний защитник Барселоны: Я бы хотел провести всю свою карьеру здесь

Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси поделился своими планами относительно далекого футбольного будущего.

"Я бы хотел провести всю свою карьеру в "Барселоне", подобно тому, что сделали Карлес Пуйоль и другие легенды", – сказал Кубарси.

17-летний защитник в текущем сезоне провел 14 матчей во всех турнирах. Он начал привлекаться к поединкам первой команды в прошлом сезоне.

Контракт Кубарси с "Барсой" действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 40 млн. евро.