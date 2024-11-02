Ла-Лига. Жирона – Леганес 4:3. Удивили всех и даже себя

Это был ураган, которого ничего не предвещало, и от этого он особенно крутой.

До сегодняшнего дня "Жирона" в Ла Лиге забивала мало, а "Леганес" хорошо оборонялся, и что мы увидели? Да, отменную атаку каталонцев и сумасшедшие провалы в тылу у Эль Леги!

Мигель Гутьеррес - герой первого тайма. Он открыл счет, хлестко пробив с дальней штанги, а затем идеальным навесом обслужил рывок в середину Арнау Мартинеса. "Леганес" же в ответ забивал только издали и исключительно красиво - Ренато Тапи и Хуан Крус постарались.

Начало второго тайма - опять массированные атаки каталонцев. Одна, другая, третья - и вот Настасич не выдерживает и бьет по ногам Миовски прямо на линии штрафного. Конечно, это пенальти. Словно в гандболе на семиметровый, на поле под стандарт вышел 37-летний Стуани и легко реализовал - 3:2.

Окрыленные успехом хозяева не успокоились, давили дальше - и теперь другой центрбек "Леганеса", Серхио Гонсалес, не выдержал натиска и срезал в свои ворота прострел с левого фланга.

Очередной шедевр издали - теперь от Мунира - помог гостям вернуться в матч, но, если честно, в концовке их контратаки уступали в остроте напору "Жироны", и ближе всех к голу был ветеран Стуани. Счет справедлив.

Возможно, это как-то настроит каталонцев на дальнейшие свершения. Уже через неделю все ждут возвращения Цыганкова и Асприльи, станет еще лучше. Пока у них в таблице 15 очков, это 10-е место. У "Леганеса" - 11 баллов и 15-я строчка.

Ла-Лига, 12-й тур, Жирона.

"Жирона" – "Леганес" 4:3

Голы: Гутьеррес (21), Мартинес (31), Стуани (62), Гонсалес (а.г, 73) – Тапия (24), Крус (41), Эль-Хаддади (77)

"Жирона": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Лопес, Блинд, Гутьеррес – Сильви (Ромеу, 71), Эррера, Ван де Бек – Хиль, Миовски (Стуани, 61)

"Леганес": Дмитрович – Франкеса, Настасич, Серхио Гонсалес (Хави Эрнандес, 87), Альтимира (Розье, 77), Нею (Оскар, 77), Тапиа – Крус, Брашанац (Лопес, 90+4), Сиссе (Мунир, 77) – де ла Фуэнте

Справедливая победа Памплоны. "Вальядолид" почти не атаковал и чудом пропустил только раз.

Гол, по итогу ставший победным, забил с пенальти Анте Будимир - он же его и заработал, грамотно подставившись под фол во вратарском.

В конце первого и в начале второго тайма Крус, Монкайола и тот же Будимир могли забить еще, но то Хейн круто играл, то штанга выручала. "Вальядолид" в ответ не создавал ничего, и только в компенсированное время Кике Перес внезапно прошил ударом толпу, но мяч из ворот вынес Крус. Согласитесь, если бы "Пусела" по такой игре забила в конце - это было бы несправедливо.

В таблице победа подняла "Осасуну" на 4-е место с 21 очком. У "Вальядолида" - 8 баллов и 19-я строчка.

12-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Будимир, 19 (с пенальти)

"Осасуна": Эррера - Аресо, Катена, Бойомо, Крус - Монкайола (Ибаньес, 85), Торро, Орос (Бретонес, 90+2) - Пенья (Мой Гомес, 63), Будимир (Рауль Гарсия, 85), Сарагоса (Рубен Гарсия, 75)

"Вальядолид": Хейн - Луис Перес, Хави Санчес, Давид Торрес, Лукас Роса - Мартин (Маркос Андре, 81), Джемерт (Месегер, 59) - Туами (Кике Перес, 58), Амалла (Иван Санчес, 58), Моро - Силла

Предупреждения: Монкайола, 77 - Туами, 16, Луис Перес, 18, Кике Перес, 69, Мартин, 71, Иван Санчес, 83