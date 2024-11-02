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11 ударов в створ – 7 голов. Атаку каталонцев наконец-то прорвало. Жирона – Леганес 4:3. Обзор матча и видео голов

Испания

Безумный поединок на Монтиливи

11 ударов в створ – 7 голов. Атаку каталонцев наконец-то прорвало. Жирона – Леганес 4:3. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

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Ещё в первом тайме Мигель Гутьеррес оформил гол+пас, но в обоих случаях до перерыва гости сравняли счет. Во второй половине встречи соперники снова обменялись точными ударами, но хозяевам удалось сохранить минимальное преимущество до финального свистка. В текущем сезоне каталонцы забивали более двух мячей только в поединке против "Осасуны" в конце августа (4:0).

Подопечные Мичела поднимаются на 10-ю строчку (15 очков). 10 ноября "бело-красные" будут играть против "Хетафе" на выезде. У гостей остается 11 баллов (15-я позиция). Впереди домашняя встреча с "Севильей".

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Смотрите обзор матча 12-го тура Ла Лиги

Жирона. Эстадио Мунисипаль де Монтиливи

Жирона – Леганес 4:3

Голы: Гутьеррес, 21, Мартинес, 31, Стуани, 62 (п), Гонсалес, 73 (аг) – Тапия, 24, Крус, 41, Эль-Хаддади, 77

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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