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Барселона — Эспаньол. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Дерби Каталонии не выглядит матчем равных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marc Graupera Aloma/Europa Press
Вообще матчи "Барсы" и "Попугаев" называют каталонскими дерби, но в этот раз сложно ожидать какую-то интригу.
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Посудите сами: "Барселона" - лидер Ла Лиги, и за прошлую неделю команда Ганси Флика последовательно разбила "Севилью", "Баварию" и "Реал". В это же время "Эспаньол" борется за выживание и проиграл 5 последних матчей Ла Лиги из 6.
Ну да, команда Маноло Гонсалеса припаркует у своих ворот "автобус" и будет отбиваться изо всех сил, но "Барса" в 11 стартовых турах Ла Лиги уже забила 37 голов. Как ее остановить? Да и у "Попугаев" третья худшая оборона Испании.
Кажется, нас ждут очередные мячи от безудержного трио Ямаль — Левандовский — Раифнья.
Кто из них забьет сколько — узнаем в воскресенье, 3 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 17:15 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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