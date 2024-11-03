Барселона — Эспаньол. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Вообще матчи "Барсы" и "Попугаев" называют каталонскими дерби, но в этот раз сложно ожидать какую-то интригу.

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Посудите сами: "Барселона" - лидер Ла Лиги, и за прошлую неделю команда Ганси Флика последовательно разбила "Севилью", "Баварию" и "Реал". В это же время "Эспаньол" борется за выживание и проиграл 5 последних матчей Ла Лиги из 6.

Ну да, команда Маноло Гонсалеса припаркует у своих ворот "автобус" и будет отбиваться изо всех сил, но "Барса" в 11 стартовых турах Ла Лиги уже забила 37 голов. Как ее остановить? Да и у "Попугаев" третья худшая оборона Испании.

Кажется, нас ждут очередные мячи от безудержного трио Ямаль — Левандовский — Раифнья.

Кто из них забьет сколько — узнаем в воскресенье , 3 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 . Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

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