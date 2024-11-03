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"Он делает то, чего ты никогда в жизни не видел". Вингер Барсы - о Ямале

Испания

Сравнил Ламина Ямаля с Неймаром

"Он делает то, чего ты никогда в жизни не видел". Вингер Барсы - о Ямале

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями по поводу своих одноклубников, в частности о Ламине Ямале.

"Пойдет ли Ламин по пути Месси? На мой взгляд, он больше похож на Неймара. Своим дриблингом, тем, как быстро он мыслит при дриблинге. Когда ты думаешь, что можешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел", — сказал бразилец.

Напомним, в этом сезоне Ямаль сыграл в 11 матчах за "Барсу", в которых отличился пятью голами и шестью результативными передачами.

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Источник:
elpais
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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