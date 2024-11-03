  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рафинья: То, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафинья: То, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому

Испания

О главной для себя проблеме

Рафинья: То, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья Диас рассказал о том, как сложно принимать решения во время игры:

Принимать решение во время игры очень сложно. У нас есть меньше секунды для принятия решения. В конце концов то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у ​​тебя только два глаза — свои собственные. Находящиеся вне поля могут видеть все.

Или умение принимать решение – это то, что отличает топового игрока от очень хорошего?

Самое важное — знать, что ты будешь делать, прежде чем мяч попадет к тебе. Чтобы все поле было мысленно расчерчено. Вы должны оторвать взгляд от мяча и посмотреть на все, что происходит вокруг тебя. Люди, которые так поступают, — гении.

Месси?

Месси – из другого мира. Непостижимый.

Читайте такжеБарселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024
По теме
yellow-arrow
Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
"Он делает то, чего ты никогда в жизни не видел". Вингер Барсы - о Ямале
yellow-arrow
Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024
Рафинья Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
elpais
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости