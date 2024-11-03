Рафинья: То, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому

Вингер "Барселоны" Рафинья Диас рассказал о том, как сложно принимать решения во время игры:

Принимать решение во время игры очень сложно. У нас есть меньше секунды для принятия решения. В конце концов то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у ​​тебя только два глаза — свои собственные. Находящиеся вне поля могут видеть все.

Или умение принимать решение – это то, что отличает топового игрока от очень хорошего?

Самое важное — знать, что ты будешь делать, прежде чем мяч попадет к тебе. Чтобы все поле было мысленно расчерчено. Вы должны оторвать взгляд от мяча и посмотреть на все, что происходит вокруг тебя. Люди, которые так поступают, — гении.

Месси?

Месси – из другого мира. Непостижимый.