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Рафинья: То, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому
О главной для себя проблеме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья Диас рассказал о том, как сложно принимать решения во время игры:
Принимать решение во время игры очень сложно. У нас есть меньше секунды для принятия решения. В конце концов то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у тебя только два глаза — свои собственные. Находящиеся вне поля могут видеть все.
Или умение принимать решение – это то, что отличает топового игрока от очень хорошего?
Самое важное — знать, что ты будешь делать, прежде чем мяч попадет к тебе. Чтобы все поле было мысленно расчерчено. Вы должны оторвать взгляд от мяча и посмотреть на все, что происходит вокруг тебя. Люди, которые так поступают, — гении.
Месси?
Месси – из другого мира. Непостижимый.
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