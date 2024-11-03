Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Команда Ханси Флика набрала такие обороты, что прямо сейчас против нее страшно играть чуть ли не любой команде в мире. Что уж говорить о скромном "Эспаньоле".

Очередное каталонское дерби оставляет за собой, наверное, лишь вывеску принципиального матча, но не строит особых интриг, учитывая разницу на уровне соперников.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.12 9.90 22.00 Узнать больше

Примера. 12-й тур.

3 ноября. 22:00. Барселона. "Монжуик"

Главный судья: Хосе Мануэра Монтеро (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Барселона" — "Эспаньол" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.