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Барселона – Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Можно ли ожидать хоть какой-то интриги?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Burak Akbulut/Anadolu
Команда Ханси Флика набрала такие обороты, что прямо сейчас против нее страшно играть чуть ли не любой команде в мире. Что уж говорить о скромном "Эспаньоле".
Очередное каталонское дерби оставляет за собой, наверное, лишь вывеску принципиального матча, но не строит особых интриг, учитывая разницу на уровне соперников.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 3 ноября.
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Примера. 12-й тур.
3 ноября. 22:00. Барселона. "Монжуик"
Главный судья: Хосе Мануэра Монтеро (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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