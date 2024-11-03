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У Лунина будет два матча, чтобы реабилитироваться перед фанатами Реала после Классико

Испания

Что опять с Куртуа?

У Лунина будет два матча, чтобы реабилитироваться перед фанатами Реала после Классико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тибо Куртуа пропустит матч Лиги чемпионов и Ла Лиги во избежание рецидива травмы. Об этом сообщает DefensaCentral.

По информации источника, Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы приводной мышцы левой ноги. Исходя из этого, 32-летний голкипер будет отсутствовать в играх Лиги чемпионов с "Миланом" (05.11.2024) и в матче чемпионата Испании с "Осасуной" (09.11.2024).

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Следовательно, отсутствие бельгийца – это очередной шанс для украинского голкипера Андрея Лунина. Напомним, что последний матч, в котором украинец стоял на воротах, был Классико, тогда "сливочные" уступили со счетом 0:4.

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Источник:
defensacentral
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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