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В Испании рассказали, почему часто связывают Леау с Барселоной
Непростая ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
В Испании рассказали почему часто связывают Леау с Барселоной.
По информации Relevo, все слухи связаны с бывшим агентом игрока Жорже Мендешом. Настоящие агенты игрока в курсе происходящего.
У него есть "мандат" на продажу к январю и Мендеш связывался с "Миланом"
Мендеш уже несколько раз звонил в "Милан", чтобы выразить свои намерения, "Милан" в курсе и всегда координируется с реальным окружением парня.
Также источник отмечает дружбу Мендеша с президентом "Барселоны" Ляпортой и последний очень ценит Леау. Но сложное финансовое положение также влияет на это. Президент не уверен, что получит финансирование зимой.
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"Милан" продаст игрока по значительной сумме, поскольку он ключевой игрок. Итальянский клуб ещё не получал звонков и предложений от "Барселоны". Это всё влияние Мендеша.
Рафаэль Леау сыграл в 13 играх во всех турнирах за "Милан", в которых забил гол и отдал 4 ассиста. Контракт нападающего сборной Португалии с итальянским клубом действителен до 2028 года.
TransferMarkt оценивает игрока в 75 млн евро.
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