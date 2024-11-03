В Испании рассказали почему часто связывают Леау с Барселоной.

По информации Relevo, все слухи связаны с бывшим агентом игрока Жорже Мендешом. Настоящие агенты игрока в курсе происходящего.

У него есть "мандат" на продажу к январю и Мендеш связывался с "Миланом"

Мендеш уже несколько раз звонил в "Милан", чтобы выразить свои намерения, "Милан" в курсе и всегда координируется с реальным окружением парня.

Также источник отмечает дружбу Мендеша с президентом "Барселоны" Ляпортой и последний очень ценит Леау. Но сложное финансовое положение также влияет на это. Президент не уверен, что получит финансирование зимой.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Милан" продаст игрока по значительной сумме, поскольку он ключевой игрок. Итальянский клуб ещё не получал звонков и предложений от "Барселоны". Это всё влияние Мендеша.

Рафаэль Леау сыграл в 13 играх во всех турнирах за "Милан", в которых забил гол и отдал 4 ассиста. Контракт нападающего сборной Португалии с итальянским клубом действителен до 2028 года.

TransferMarkt оценивает игрока в 75 млн евро.