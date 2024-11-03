Ман Сити готов отдать 150 млн евро за нападающего Реала

"Манчестер Сити" предложил 150 миллионов евро за нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоиса.

По информации источника, руководство "Сити" заинтересовано в усилении атакующей линии после ухода Хулиана Альвареса. "Горожане" ищут молодого и перспективного нападающего, и одним из кандидатов является 23-летний Родриго Гоис.

Отмечается, что мадридский "Реал" не горит желанием отпускать Родриго, но такая сумма может изменить мнение "сливочных" и убедить их. Добавим, что 5 лет назад "Реал" заплатил за Родриго Гоиса 45 млн евро.

В этом сезоне бразилец провел за "Реал" 13 матчей, оформив 3 гола и 2 ассиста. Сейчас вингер восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.