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Ман Сити готов отдать 150 млн евро за нападающего Реала

Испания

За Родриго Гоиса

Ман Сити готов отдать 150 млн евро за нападающего Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse

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"Манчестер Сити" предложил 150 миллионов евро за нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоиса.

По информации источника, руководство "Сити" заинтересовано в усилении атакующей линии после ухода Хулиана Альвареса. "Горожане" ищут молодого и перспективного нападающего, и одним из кандидатов является 23-летний Родриго Гоис.

Отмечается, что мадридский "Реал" не горит желанием отпускать Родриго, но такая сумма может изменить мнение "сливочных" и убедить их. Добавим, что 5 лет назад "Реал" заплатил за Родриго Гоиса 45 млн евро.

В этом сезоне бразилец провел за "Реал" 13 матчей, оформив 3 гола и 2 ассиста. Сейчас вингер восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Родриго Гоэс
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Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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