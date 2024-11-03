Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити готов отдать 150 млн евро за нападающего Реала
За Родриго Гоиса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse
"Манчестер Сити" предложил 150 миллионов евро за нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоиса.
По информации источника, руководство "Сити" заинтересовано в усилении атакующей линии после ухода Хулиана Альвареса. "Горожане" ищут молодого и перспективного нападающего, и одним из кандидатов является 23-летний Родриго Гоис.
Отмечается, что мадридский "Реал" не горит желанием отпускать Родриго, но такая сумма может изменить мнение "сливочных" и убедить их. Добавим, что 5 лет назад "Реал" заплатил за Родриго Гоиса 45 млн евро.
В этом сезоне бразилец провел за "Реал" 13 матчей, оформив 3 гола и 2 ассиста. Сейчас вингер восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити
- Полузащитник ФСК Мариуполь: Президент просто бросил команду
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Президент мадридского Реала резко высказался в адрес протестующих, которым мешает шум на Сантьяго Бернабеу
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО