Рафинья: В начале карьеры в Барселоне люди говорили, что меня нужно продать

Полузащитник "Барселоны" Рафинья прокомментировал, были ли у него тяжелые времена в клубе.

“Да, я это чувствовал… особенно в течение первых шести месяцев, а также в другое время. Люди всегда говорили, что я плохой и меня нужно продать! Но сейчас у меня все работает идеально”, – сказал Рафинья.

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Бразилец перешел в "Барселону" в июле 2022 года из "Лидса" за 58 миллионов евро. Он подписал контракт на пять сезонов.

В текущей кампании на его счету 19 результативных действий в 14 матчах Примеры и Лиги чемпионов. Он забил 10 голов и отдал девять ассистов.

Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает 27-летнего Рафинью в 60 миллионов евро.