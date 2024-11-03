Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафинья: В начале карьеры в Барселоне люди говорили, что меня нужно продать
Но сейчас все обстоит по-другому
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Рафинья прокомментировал, были ли у него тяжелые времена в клубе.
“Да, я это чувствовал… особенно в течение первых шести месяцев, а также в другое время.
Люди всегда говорили, что я плохой и меня нужно продать! Но сейчас у меня все работает идеально”, – сказал Рафинья.
Бразилец перешел в "Барселону" в июле 2022 года из "Лидса" за 58 миллионов евро. Он подписал контракт на пять сезонов.
В текущей кампании на его счету 19 результативных действий в 14 матчах Примеры и Лиги чемпионов. Он забил 10 голов и отдал девять ассистов.
Аналитический портал Trasnfermarkt оценивает 27-летнего Рафинью в 60 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Полузащитник ФСК Мариуполь: Президент просто бросил команду
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- Шахтер в тройке УПЛ, победа Забарного над Ман Сити и фиаско Зинченко. Главные новости за 2 ноября
- В Барселоне рассказали, почему не ставят в старт вратаря Щенсны
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 1