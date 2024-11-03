Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно об отношениях Реал Мадрида и France Football после вручения ЗМ
Очень злые
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" разорвал отношения с организаторами France Football. Об этом сообщает Marca.
По информации издания, после церемонии вручения "Золотого мяча" 2024 года мадридский "Реал" прекратил отношения с организаторами награды, а также приостановил любые контакты с УЕФА, за исключением организации матчей.
Причиной такого решения стало, как считает руководство "Реала", несправедливое вручение награды "Золотой мяч". Напомним, в этом году "Золотой мяч" получил игрок "Манчестер Сити" Родри.
Отмечается, что после этого инцидента Винисиус считает, что он больше никогда не выиграет "Золотой мяч".
Популярное сейчас
- Ман Сити готов отдать 150 млн евро за нападающего Реала
- ВИДЕО, как болельщики Борнмута пели песню о Забарном после победы над Манчестер Сити
- Журналист - о Трубине: Каждый раз, когда бьют по его воротам – это гол
- “Не надо быть безумными — будьте нормальными": обладатель Золотого мяча-2024 закончил универ, не ведет соцсетей и ездит на развалюхе
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красотка дня. Милая девушка игрока Арсенала, который круто подставил Ризныка на Emirates Stadium
Комментарии 5