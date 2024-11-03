Стало известно об отношениях Реал Мадрида и France Football после вручения ЗМ

"Реал Мадрид" разорвал отношения с организаторами France Football. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, после церемонии вручения "Золотого мяча" 2024 года мадридский "Реал" прекратил отношения с организаторами награды, а также приостановил любые контакты с УЕФА, за исключением организации матчей.

Причиной такого решения стало, как считает руководство "Реала", несправедливое вручение награды "Золотой мяч". Напомним, в этом году "Золотой мяч" получил игрок "Манчестер Сити" Родри.

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Отмечается, что после этого инцидента Винисиус считает, что он больше никогда не выиграет "Золотой мяч".