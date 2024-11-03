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Стало известно об отношениях Реал Мадрида и France Football после вручения ЗМ

Испания

Очень злые

Стало известно об отношениях Реал Мадрида и France Football после вручения ЗМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" разорвал отношения с организаторами France Football. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, после церемонии вручения "Золотого мяча" 2024 года мадридский "Реал" прекратил отношения с организаторами награды, а также приостановил любые контакты с УЕФА, за исключением организации матчей.

Причиной такого решения стало, как считает руководство "Реала", несправедливое вручение награды "Золотой мяч". Напомним, в этом году "Золотой мяч" получил игрок "Манчестер Сити" Родри.

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Отмечается, что после этого инцидента Винисиус считает, что он больше никогда не выиграет "Золотой мяч".

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Золотой мяч Реал (Мадрид) france football
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1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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MAGA KING
03.11.2024 в 15:25
Мадридская помойка- самая зловонная помойка в мире ! С ними нельзя иметь ничего общего, иначе проблем не избежать. Где они, там неприятности и нытье. Единственное, что настораживает меня в будущей суперлиге, это участие там этой ###################. Они мне напоминают наших дерьмократов
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Комментарии 5
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MAGA KING
03.11.2024 в 15:25
Мадридская помойка- самая зловонная помойка в мире ! С ними нельзя иметь ничего общего, иначе проблем не избежать. Где они, там неприятности и нытье. Единственное, что настораживает меня в будущей суперлиге, это участие там этой ###################. Они мне напоминают наших дерьмократов
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0
1
Mateoprody (Рим)
03.11.2024 в 14:55
За их общую идею Аньели уже вышвырнули из футбола, Лапорта поджал хвост и подчинился лысому и чефу, теперь в очереди Перец.
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3
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Бapceлиниyс
03.11.2024 в 15:21
Ты уже в Риме? Ну-ну...
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1
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Бapceлиниyс
03.11.2024 в 14:40
В самый раз Лапорте послать Переса нах.
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3
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Бapceлиниyс
03.11.2024 в 14:37
Позорники блъ. Считают, шо вокруг них должен крутится весь мир. Тьфу нах.. чмыри пыхатые.
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