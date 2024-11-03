Тренер Эспаньола перед матчем с Барселоной: Можем устроить им сложную игру

Тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес рассказал об ожиданиях матча с "Барселоной".

По словам Гонсалеса, команда должна выкладываться по полной для усложнения игры "Барселоне".

Мы выйдем на поле, чтобы с гордостью представлять наш клуб. Мы постараемся сделать то, что делаем всегда: соревноваться на высшем уровне. Мы должны бежать как звери и выкладываться по полной, чтобы противостоять сопернику

Я думаю, что если мы будем организованы и воспользуемся всеми нашими возможностями, то сможем усложнить им игру. Мы должны быть очень эффективны, — заявил он.