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Тренер Эспаньола перед матчем с Барселоной: Можем устроить им сложную игру

Испания
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Особенный настрой на каталонское дерби

Тренер Эспаньола перед матчем с Барселоной: Можем устроить им сложную игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Эспаньола" Маноло Гонсалес рассказал об ожиданиях матча с "Барселоной".

По словам Гонсалеса, команда должна выкладываться по полной для усложнения игры "Барселоне".

Мы выйдем на поле, чтобы с гордостью представлять наш клуб. Мы постараемся сделать то, что делаем всегда: соревноваться на высшем уровне. Мы должны бежать как звери и выкладываться по полной, чтобы противостоять сопернику

Я думаю, что если мы будем организованы и воспользуемся всеми нашими возможностями, то сможем усложнить им игру. Мы должны быть очень эффективны, — заявил он.

Гонсалес заявил, что хочет победить, чтобы порадовать болельщиков "Эспаньола".

"Мы можем выкладываться на 120 процентов. Мне посчастливилось обыграть "Барселону" в других турнирах. Я хочу победить, чтобы болельщики "Эспаньола" порадовались", - сказал тренер.

В данный момент "Эспаньол" занимает 17 место в турнирной таблице Ла Лиги, "Барселона" лидирует, опережая "Реал" на 6 очков.

Матч "Барселона – Эспаньол" начнётся в 17:15 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Барселона Эспаньол (Барселона)
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Источник:
RCD Espanyol
Опубликовал: Владислав Прийменко
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