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Не отрабатывает в обороне. Игроки Реала пожаловались на Мбаппе
Обстановка в раздевалке накаляется
Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки мадридского "Реала" выразили свое недовольство в сторону французского нападающего Килиана Мбаппе из-за того, что он не отрабатывает в обороне.
По информации источника, разговоры о работе Мбаппе в обороне начались после матча "Реал Мадрид" – "Барса", 0:4. Тогда француз пробежал всего 8 километров. Игроки обратили внимание на этот дисбаланс и обсуждали, как это изменить.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, глядя на эту ситуацию, предлагает обмен оборонительными функциями между Мбаппе и Винисиусом Жуниором. В таком случае бразилец первым будет прессинговать вратаря и центральных защитников, а француз будет прикрывать позицию правого защитника.
Напомним, за этот сезон Мбаппе забил шесть голов в десяти матчах чемпионата Испании и отдал одну голевую передачу.
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