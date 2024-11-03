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Не отрабатывает в обороне. Игроки Реала пожаловались на Мбаппе

Испания

Обстановка в раздевалке накаляется

Не отрабатывает в обороне. Игроки Реала пожаловались на Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Игроки мадридского "Реала" выразили свое недовольство в сторону французского нападающего Килиана Мбаппе из-за того, что он не отрабатывает в обороне.

По информации источника, разговоры о работе Мбаппе в обороне начались после матча "Реал Мадрид" – "Барса", 0:4. Тогда француз пробежал всего 8 километров. Игроки обратили внимание на этот дисбаланс и обсуждали, как это изменить.

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, глядя на эту ситуацию, предлагает обмен оборонительными функциями между Мбаппе и Винисиусом Жуниором. В таком случае бразилец первым будет прессинговать вратаря и центральных защитников, а француз будет прикрывать позицию правого защитника.

Напомним, за этот сезон Мбаппе забил шесть голов в десяти матчах чемпионата Испании и отдал одну голевую передачу.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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