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Каннаваро может возглавить команду из испанской Сегунды
С ним ведутся переговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи ведет активные переговоры с Фабио Каннаваро. "Голубо-белые" хотят видеть бывшего итальянского защитника в роли главного тренера первой команды.
Relevo отмечает, что вскоре будет принято окончательное решение. Оно также основывается на том, что Каннаваро помог избежать “Удинезе” вылета из Серии А в прошлом сезоне.
Сейчас "Депортиво" является одним из претендентов на понижение в классе. Команда находится на 17 месте Сегунды, опережая зону вылета на один зачетный пункт. Еще у двух конкурентов есть игра в запасе – соответственно возможность обогнать коллектив из Ла-Коруньи.
Последним местом работы Каннаваро было “Удинезе”. Там он работал с апреля по июнь этого года. За шесть матчей его подопечные одержали две победы, трижды сыграли вничью и однажды проиграли.
Также ранее Каннаваро тренировал "Беневенто", сборную Китая, "Гуанчжоу", "Аль-Наср" и "Тьяньинь".
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