Каннаваро может возглавить команду из испанской Сегунды

Испанский клуб "Депортиво" из Ла-Коруньи ведет активные переговоры с Фабио Каннаваро. "Голубо-белые" хотят видеть бывшего итальянского защитника в роли главного тренера первой команды.

Relevo отмечает, что вскоре будет принято окончательное решение. Оно также основывается на том, что Каннаваро помог избежать “Удинезе” вылета из Серии А в прошлом сезоне.

Сейчас "Депортиво" является одним из претендентов на понижение в классе. Команда находится на 17 месте Сегунды, опережая зону вылета на один зачетный пункт. Еще у двух конкурентов есть игра в запасе – соответственно возможность обогнать коллектив из Ла-Коруньи.

Последним местом работы Каннаваро было “Удинезе”. Там он работал с апреля по июнь этого года. За шесть матчей его подопечные одержали две победы, трижды сыграли вничью и однажды проиграли.

Также ранее Каннаваро тренировал "Беневенто", сборную Китая, "Гуанчжоу", "Аль-Наср" и "Тьяньинь".