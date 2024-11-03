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Игрок Жироны о последствиях наводнения в Валенсии: Я видел видео, разговаривал по видеосвязи с друзьями, и это настоящая катастрофа

Испания

У его друга мать пропала без вести

Игрок Жироны о последствиях наводнения в Валенсии: Я видел видео, разговаривал по видеосвязи с друзьями, и это настоящая катастрофа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На этой неделе в результате наводнения в провинции Валенсии, образованного штормом "Дана", в Испании погибло более 200 человек, еще немалое количество считается пропавшими без вести. В Ла Лиге некоторые матчи были перенесены, однако игра между "Жироной" и "Леганесом" вчера все же состоялась. После поединка один из авторов забитого мяча в составе каталонцев Мигель Гутьеррес посвятил свой гол и победу всех жителей Валенсии, которые пострадали от наводнения.

"Я думаю, что матч занимает второе место. Кроме Мадрида, второй город, где я больше всего бывал, где у меня больше всего близких мне людей и где у меня больше всего друзей - это Валенсия. Могу вас заверить, что я видел видео, разговаривал по видеосвязи с друзьями, и это настоящая катастрофа, настоящее безумие. Футболка, которую я вытащил первой, была для моего друга Энрике, чья мать пропала без вести. Ее унесло течением, и они до сих пор пытаются ее найти. На самом деле я сказал ему: "Если я выиграю, я посвящу его тебе, и я посвящу его всем жителям Валенсии". Потому что то, что произошло, - это действительно безумие. У меня мурашки по коже, когда я вспоминаю все, что я видел, все видео, которые я видел, и на самом деле всей помощи, которую мы оказали, ее недостаточно", - цитирует Гутьерреса Marca.

Напомним, что в Ла Лиге из-за последствий наводнения перенесли такие поединки как "Валенсия" - "Реал" и "Вильярреал" - "Райо Вальекано".

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Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2024 в 16:45
Катастрофа це у нас, Циганков повинен постійно це говорити. А у вас це тимчасові неприємності
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2024 в 16:45
Катастрофа це у нас, Циганков повинен постійно це говорити. А у вас це тимчасові неприємності
Ответить
0
0

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