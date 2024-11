Примера. Атлетико — Лас-Пальмас 2:0. Еще и поберегли силы на ПСЖ

"Атлетико" на прошлой неделе проиграл "Лиллю" и "Бетису", и даже в Кубке с любителями выглядел слабенько, но сегодня победил легко.

В чем секрет?

Пожалуй, в "Лас-Пальмасе". Канарцы сыграли чересчур пассивно, безыдейно. Один удар по воротам за весь матч — ну что это?

На фоне такого соперника команда Диего Симеоне выглядела очень сильной.

Джулиано Симеоне забил свой дебютный гол за "Матрасников", прошив голкипера после умного заброса Молины. Также отличился Александр Серлот, чей рывок в фирменном стиле обслужил разрезной передачей Родриго де Пауль.

