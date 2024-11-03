Примера. Атлетико — Лас-Пальмас 2:0. Еще и поберегли силы на ПСЖ

"Атлетико" на прошлой неделе проиграл "Лиллю" и "Бетису", и даже в Кубке с любителями выглядел слабенько, но сегодня победил легко.

В чем секрет?

Пожалуй, в "Лас-Пальмасе". Канарцы сыграли чересчур пассивно, безыдейно. Один удар по воротам за весь матч — ну что это?

На фоне такого соперника команда Диего Симеоне выглядела очень сильной.

Джулиано Симеоне забил свой дебютный гол за "Матрасников", прошив голкипера после умного заброса Молины. Также отличился Александр Серлот, чей рывок в фирменном стиле обслужил разрезной передачей Родриго де Пауль.

1 - @giulianosimeone ???????? has scored his first goal for @Atleti in his eighth @LaLiga match, 20 years less 2 days after (11/5/2024) his father @Simeone scored his first for the Rojiblancos in his ninth match in the competition (vs Real Madrid). Inheritance#Atleti ❤???? pic.twitter.com/gV1JEhhBBD — OptaJose (@OptaJose) November 3, 2024

Помимо этого у "Матрасников" вспоминаются отбитиый удар Барриоса, попытка Гризманна в перекладину и много-много позиционного давления, но в медленном темпе. Уже в среду у "Атлетико" матч ЛЧ против "ПСЖ", где надо любой ценой побеждать, и как скорости, так и замены Симеоне были продиктованы желанием поберечь силы.

В таблице победа подняла Эль Чоло и его парней на 3-е место с 23 очками. У "Лас-Пальмаса" - 18-я позиция, 9 баллов.

12-й тур Примеры. Мадрид. "Рияд Эйр Метрополитано"

"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Симеоне, 37, Серлот, 83

"Атлетико": Облак — Молина, Хименес, Ленгле, Галан (Витсель, 84) — Симеоне (Рейнилду, 84), Коке, Барриос (де Пауль, 46), Самуэл Лино (Галлахер, 46) — Гризманн (Серлот, 65), Альварес (Корреа, 65)

"Лас-Пальмас": Силлессен (Хоркаш, 60) — Росада, Алекс Суарес (Мармоль, 81), Маккенна, Алекс Муньос — Кириан Родригес (Фустер, 87), Эссугу, Кампанья (Хави Муньос, 64) — Сандро (Макберни, 64), Фабио Силва (Мата, 87), Молейро

Предупреждения: Ленгле, 73 — Росада, 88