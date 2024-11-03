Нападающий Барселоны раскритиковал испанские власти за плохое управление в ликвидации последствий наводнения в Валенсии

Более 200 человек погибли в провинции Валенсии в результате наводнения, которое вызвал шторм "Дана". Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес, который родом из этого региона, раскритиковал испанские власти из-за плохого управления в ликвидации последствий от стихийного бедствия.

"Нам нужны изменения в этой стране! У меня даже нет сил сегодня пойти на стадион, чтобы посмотреть игру моих товарищей по команде. Разочарование и возмущение нашими правителями, пусть то будет одни или другие. Нужно, чтобы вся страна сделала шаг вперед. Это может произойти где угодно. Мы чувствуем тепло и поддержку всех соотечественников. Государство не справляется. Народ спасает народ. Visca Valencia и Viva España!", - говорится в посте футболиста в инстаграме, прикрепив изображение флага Валенсийского региона на фоне грязи, вызванной проливными дождями.

Отметим, что Ферран Торрес был одним из первых спортсменов, кто отреагировал на трагедию в Валенсии и объявил, что пожертвует излишки материалов со своих футбольных баз тем, кто пострадал от наводнения. Футболист также планирует пожертвовать средства и поддержать приюты для животных, помещения которых пострадали от наводнения.