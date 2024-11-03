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Нападающий Барселоны раскритиковал испанские власти за плохое управление в ликвидации последствий наводнения в Валенсии

Испания

Игрок планирует помочь пострадавшим от этого стихийного бедствия

Нападающий Барселоны раскритиковал испанские власти за плохое управление в ликвидации последствий наводнения в Валенсии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Более 200 человек погибли в провинции Валенсии в результате наводнения, которое вызвал шторм "Дана". Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес, который родом из этого региона, раскритиковал испанские власти из-за плохого управления в ликвидации последствий от стихийного бедствия.

"Нам нужны изменения в этой стране! У меня даже нет сил сегодня пойти на стадион, чтобы посмотреть игру моих товарищей по команде. Разочарование и возмущение нашими правителями, пусть то будет одни или другие. Нужно, чтобы вся страна сделала шаг вперед. Это может произойти где угодно. Мы чувствуем тепло и поддержку всех соотечественников. Государство не справляется. Народ спасает народ. Visca Valencia и Viva España!", - говорится в посте футболиста в инстаграме, прикрепив изображение флага Валенсийского региона на фоне грязи, вызванной проливными дождями.

Отметим, что Ферран Торрес был одним из первых спортсменов, кто отреагировал на трагедию в Валенсии и объявил, что пожертвует излишки материалов со своих футбольных баз тем, кто пострадал от наводнения. Футболист также планирует пожертвовать средства и поддержать приюты для животных, помещения которых пострадали от наводнения.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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