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Голкипер Лас-Пальмаса покинул игру с мадридским Атлетико на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга
Желаем игроку скорейшего выздоровления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 12-го тура Ла Лиги мадридский "Атлетико" дома переиграл "Лас-Пальмас" со счетом 2:0. Впрочем, главного тренера гостей Диего Мартинеса больше волнует не это поражение, а травма, которую получил Яспер Силлессен. Науэль Молина случайно ногой попал в голову вратарю "Лас-Пальмаса", который лежа пытался забрать мяч. Медицинские службы "желтых" пытались оказать нидерландцу помощь, но голкипер не смог доиграть матч, подтвердив у игрока сотрясение мозга.
"Нам придется подождать 48 часов, чтобы увидеть, как будет развиваться ситуация вокруг Яспера. Эти удары очень пугают. Сейчас его состояние стало спокойным и стабилизировалось в раздевалке, но мы должны подождать", - заявил после матча тренер команды Диего Мартинес.
Добавим, что в этом сезоне Яспер Силлессен провел 9 матчей, из которых лишь один отыграл на ноль, пропустив в общей сложности 15 мячей.
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