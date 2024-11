Примера. Барселона — Эспаньол 3:1. Дерби выиграно, но Флик злой

"Барселона" выиграла у "Эспаньола", но показала свой футбол только в первые 45 минут.

Дани Ольмо открыл счет после идеального паса "шведой" Ямаля, а Рафинья удвоил после не менее гениальной разрезной передачи Касадо. Третий мяч — снова Ольмо, теперь с линии штрафного. И это к 31-й минуте!

Да, у "Эспаньола" был свой гол от Жофре, который ВАР отменил из-за офсайда примерно на 10 сантиметров, но в ту минуту это не казалось существенным. Превосходство Блауграны было слишком велико. Вдобавок мы помнили последние матчи — 5:1 с "Севильей", 4:1 с "Баварией", 4:0 с "Реалом".

Тем не менее, сегодня так не получилось.

40 - Barcelona have scored 40 goals in LaLiga 2024/25, the second highest scoring record after their first 12 games of the season in their entire history (42 in 1950/51). Unstoppable. pic.twitter.com/QqM2QIEbRF