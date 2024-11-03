Примера. Барселона — Эспаньол 3:1. Дерби выиграно, но Флик злой

"Барселона" выиграла у "Эспаньола", но показала свой футбол только в первые 45 минут.

Дани Ольмо открыл счет после идеального паса "шведой" Ямаля, а Рафинья удвоил после не менее гениальной разрезной передачи Касадо. Третий мяч — снова Ольмо, теперь с линии штрафного. И это к 31-й минуте!

Да, у "Эспаньола" был свой гол от Жофре, который ВАР отменил из-за офсайда примерно на 10 сантиметров, но в ту минуту это не казалось существенным. Превосходство Блауграны было слишком велико. Вдобавок мы помнили последние матчи — 5:1 с "Севильей", 4:1 с "Баварией", 4:0 с "Реалом".

Тем не менее, сегодня так не получилось.

40 - Barcelona have scored 40 goals in LaLiga 2024/25, the second highest scoring record after their first 12 games of the season in their entire history (42 in 1950/51). Unstoppable. pic.twitter.com/QqM2QIEbRF — OptaJose (@OptaJose) November 3, 2024

Знаете, почему? А это молодежь Ганси Флика расхотела играть во втором тайме и к явному недовольству тренера взялась валять дурака.

Зря, конечно — у них нет такого опыта. Стоило "Барсе" остановиться, как защита начала проваливаться, и наибольше на правом фланге, где Эктор Форт проиграл все и всем.

"Эспаньол" это почувствовал, поджал — и забил дважды, но если гол Пуадо засчитали, то мяч Техеро постигла судьба гола Жофре; его отменили из-за сантиметрового положения вне игры. В этом сезоне "Барса" часто использует искусственные офсайды, но это не тот случай. Оба отмененных гола "Попугаев" - это чистый фарт Блауграны.

Флик заканчивал матч на ногах и злой, как черт. Ох и не поздоровится команде в раздевалке, да и завтра на тренировке тоже! Единственный плюс — в таблице; там у "Барсы" теперь 33 очка, на 9 больше, чем у "Реала". "Эспаньол" же остался 17-м с 10 баллами.

12-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Ольмо, 12, 31, Рафинья, 23 — Пуадо, 63

"Барселона": Пенья — Форт (Кунде, 78), Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо (де Йонг, 56), Педри (Гави, 85) — Ямаль, Ольмо (Фермин Лопес, 56), Рафинья (Фати, 85) — Левандовский

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали (Унувар, 78), Кумбулла (Серхи Гомес, 40), Кабрера, Ромеро (Оливан, 78) — Бауса (Смит, 62) — Техеро, Крал, Агуадо (Шеддира, 62), Жофре — Пуадо

Предупреждения: Жофре, 11, Бауса, 54, Шеддира, 81