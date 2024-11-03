Варианты усиления защитной линии Реала. В прессе фигурируют три кандидата

Испанская пресса назвала трёх игроков, которых рассматривает мадридский "Реал" для усиления защитной линии.

По сообщениям AS, "Реал" определил защитников Трента Александра-Арнольда из "Ливерпуля", Педро Порро из "Тоттенхэма" и Фримпонга из "Байера". По словам прессы, основное внимание уделяется летним подписаниям, а не зимним.

Издание считает Трента – основным кандидатом. По их словам, игрок со своим агентом знают об интересе "Реала", у него отличные характеристики. Кроме того, дружба с полузащитником Джудом Беллингемом может стать джокером.

Цель "Реала" - заполучить футболиста свободным агентом. AS считает, что в Англии есть "пессимизм" по продлению контракта. TransferMarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

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Если Трент продлит контракт с "Ливерпулем", то испанцы переключатся на Педро Порро. Он на год младше Трента и ещё испанец – это нужно по квотам для "Реала". Его игра в "Тоттенхэме" заинтересовала "Реал". Но он обошёлся "Тоттенхэму" в 40 млн евро и дешевле этой суммы англичане его не продадут. Контракт игрока действителен до 2028 года.

Фримпонга "Реал" рассматривает как полузащитника с душой правого защитника. Его стоимость резко выросла (до 50 млн евро), контракт игрока действителен до 2028 года. Межу "Байером" и "Реалом" хорошие отношения и это может сыграть на руку.

Напомним, что Карвахаль получил травму и выбыл до конца сезона.