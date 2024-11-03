Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Варианты усиления защитной линии Реала. В прессе фигурируют три кандидата
Три варианта для мадридского Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская пресса назвала трёх игроков, которых рассматривает мадридский "Реал" для усиления защитной линии.
По сообщениям AS, "Реал" определил защитников Трента Александра-Арнольда из "Ливерпуля", Педро Порро из "Тоттенхэма" и Фримпонга из "Байера". По словам прессы, основное внимание уделяется летним подписаниям, а не зимним.
Издание считает Трента – основным кандидатом. По их словам, игрок со своим агентом знают об интересе "Реала", у него отличные характеристики. Кроме того, дружба с полузащитником Джудом Беллингемом может стать джокером.
Цель "Реала" - заполучить футболиста свободным агентом. AS считает, что в Англии есть "пессимизм" по продлению контракта. TransferMarkt оценивает игрока в 70 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Если Трент продлит контракт с "Ливерпулем", то испанцы переключатся на Педро Порро. Он на год младше Трента и ещё испанец – это нужно по квотам для "Реала". Его игра в "Тоттенхэме" заинтересовала "Реал". Но он обошёлся "Тоттенхэму" в 40 млн евро и дешевле этой суммы англичане его не продадут. Контракт игрока действителен до 2028 года.
Фримпонга "Реал" рассматривает как полузащитника с душой правого защитника. Его стоимость резко выросла (до 50 млн евро), контракт игрока действителен до 2028 года. Межу "Байером" и "Реалом" хорошие отношения и это может сыграть на руку.
Напомним, что Карвахаль получил травму и выбыл до конца сезона.
Популярное сейчас
- Андрей Пятов прокомментировал информацию о разводе с женой. У пары - четверо детей
- Александрия - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Россияне захватили еще два населенных пункта на Донетчине и продвинулись около пятерых – DeepState
- Президент мадридского Реала резко высказался в адрес протестующих, которым мешает шум на Сантьяго Бернабеу
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico