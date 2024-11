Примера. Атлетик бил не туда с Бетисом, Севилья слишком слабая на фоне Ла Реала

По игре это был лучший матч Бильбао в сезоне, но ужасная реализация не позволила его выиграть.

Если вспоминать все моменты, которые создали баски — то получится простынь на пару страниц. В одном только первом тайме попаданий в каркас было три — Сансет, Иньяки Уильямс и Паредес поочередно пробивали из убойных позиций в штанги.

Как "Бетис" выстоял? Очень помогли замены от Пеллегрини — в перерыве их было три, и после них у севильцев появились контратаки.

Одну из них уже на 52-й минуты замкнул четким ударом в касание Форнальс, которому с фланга ассистировал Диао.

3 - @AthleticClub have hit woodwork three times in the first half against Real Betis, a record for a team in a first half in a LaLiga match since Real Madrid against Levante in May 2022 (3). Jam. pic.twitter.com/Vqh830xhvh

Басков это еще завело — они с удвоенной энергией понеслись вперед, но мяч в ворота не шел принципиально. Сансет, Иньяки, Эррера пробовали — не то. Более того, еще и второй чуть не пропустили, не отреагировав на контратаку — повезло, что Агирресабала отбил удар Лосады в упор.

Казалось, Бильбао вообще проиграет в матче, где наиграл на 5-6 голов, но хоть этого баски избежали — Беренгер головой замкнул простенькую подачу де Маркоса.

В таблице после ничьей в команд стало по 19 очков, это зона еврокубков.

12-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Бетис" - 1:1

Голы: Беренгер, 68 — Форнальс, 52

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос (Горосабель, 79), Вивиан, Паредес, Берчиче — де Галларета (Эррера, 70), Прадос (Унаи Гомес, 79) — Уильямс, Сансет (Мартон, 70), Нико Уильямс — Джало (Беренгер, 65)

"Бетис": Руи Силва — Бельерин (Сабали, 46), Бартра (Натан, 89), Льоренте, Перро — Форнальс, Альтимира (Лосада, 46), Кардосо, Абде — Авила (Диао, 46), Витор Роке (Бакамбу, 72)

Легкая победа, которую "Сосьедад" едва не упустил в концовке.

Со старта именно баски доминировали на "Писхуане", атаковали, задавали темп. Хозяевам не хватало класса на системную контригру.

Первый мяч по такой игре был делом времени, и Такефуса Кубо провел его стильно — в сольном проходе, сместившись с фланга в центр.

Удвоил же преимущество "Ла Реала" с пенальти Микель Оярсабаль после того, как Маркао грубо и попросту глупо сфолил на Субименди в штрафной.

0 - Sevilla have failed to register a shot on target in a LaLiga game at the Ramón Sánchez-Pizjuán for the third time since at least the 2003/04 season, first since March 2022, also against Real Sociedad. Antidote. pic.twitter.com/jza8easJti