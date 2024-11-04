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Флик: ВАР и офсайды - это теперь это часть игры Барселоны
Таков новый стиль
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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик проанализировал победу над "Эспаньолом" (3:1) в матче Ла Лиги.
"Дерби — это всегда сложно, в первом тайме команда показала высокий уровень, а во втором мы уже не играли так, как привыкли. Мы теряли много мячей, и это одна из причин, по которой "Эспаньол" смог улучшить свою игру.
Обычно игроки очень сосредоточены, но не во втором тайме. Ребята из Ла Масии проделывают отличную работу. Будучи тренером, я иногда замечаю, как теряется концентрацию, такое случается, и это то, над чем нам нужно работать. Но самое важное, что мы выиграли со счетом 3:1. Во втором тайме нам было сложнее, потому что не хватало прессинга, но это наш стиль игры.
Наверное, продолжим играть с шестью полузащитниками. Мы очень рады, что все возвращаются. Нам нужно их беречь.
Рад, что Ольмо забил два гола, они были очень важны. После травмы важно, чтобы Гави постепенно входил в игру, когда его можно будет включить в основной состав.
ВАР и офсайды - это теперь это часть нашей игры. Игрокам также нужно возвращаться назад. Во втором тайме нам было сложнее, потому что не хватало прессинга, но это наш стиль игры", — цитирует Флика Diario Sport.
По итогам 12-го тура "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 33 очка.
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