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Битва претендентов на еврокубки. Атлетик - Бетис 1:1. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" и "Бетис" разошлись ничьей в матче 12-го тура Ла Лиги.
На гол Пабло Форнальса баски ответили точным выстрелом Алекса Беренгера.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Атлетик" занимает 6-е место, "Бетис" - 7-е.
Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Бетис" - 1:1
Голы: Беренгер, 68 — Форнальс, 52
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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