  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Битва претендентов на еврокубки. Атлетик - Бетис 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва претендентов на еврокубки. Атлетик - Бетис 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Топ-5 близко

Битва претендентов на еврокубки. Атлетик - Бетис 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетик" и "Бетис" разошлись ничьей в матче 12-го тура Ла Лиги.

На гол Пабло Форнальса баски ответили точным выстрелом Алекса Беренгера.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Атлетик" занимает 6-е место, "Бетис" - 7-е.

Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Бетис" - 1:1

Голы: Беренгер, 68 — Форнальс, 52

По теме
yellow-arrow
Дисциплинированные баски. Севилья - Реал Сосьедад 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Флик: ВАР и офсайды - это теперь это часть игры Барселоны
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, дерби Лондона и много УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 ноября
Атлетик (Бильбао) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости