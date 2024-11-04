Дисциплинированные баски. Севилья - Реал Сосьедад 0:2. Видео голов и обзор матча

"Севилья" потерпела домашнее поражение от "Реал Сосьедада" в Ла Лиге.

За весь поединок хозяева поля не нанесли ни одного удара в створ.

По итогам 12 туров чемпионата Испании "Реал Сосьедад" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, "Севилья" - на 12-й. У обеих команд в активе по 15 очков.

Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Кубо, 34, Оярсабаль, 68 (с пенальти)