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Дисциплинированные баски. Севилья - Реал Сосьедад 0:2. Видео голов и обзор матча
Вялый перфоманс андалусийцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" потерпела домашнее поражение от "Реал Сосьедада" в Ла Лиге.
За весь поединок хозяева поля не нанесли ни одного удара в створ.
По итогам 12 туров чемпионата Испании "Реал Сосьедад" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, "Севилья" - на 12-й. У обеих команд в активе по 15 очков.
Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Реал Сосьедад" - 0:2
Голы: Кубо, 34, Оярсабаль, 68 (с пенальти)
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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