Сами Хедира о Карло Анчелотти: Он действительно особенный, потому что всегда заботится о тебе

Сами Хедира провел интересную и яркую карьеру, а с 2010 по 2015 гг. немец играл в мадридском "Реале". Бывший полузащитник в интервью Mundo Deportivo рассказал об отношении Карла Анчелотти к своим игрокам и отметил, что итальянец всегда его поддерживал, особенно когда он получил серьезную травму в сезоне 2013/14.

"Анчелотти особенный. Он знает, как разговаривать с людьми, знает, чего хочет, но он не контролирует вас, говоря вам, что делать, даже в частной жизни. Он делает тебя намного сильнее ментально, чемпионом, он прыгает на человека и одерживает победу, но именно Анчелотти дал нам менталитет победителя.

В конце 2013 года я получил серьезную травму, и он позвонил мне после операции и спросил, как прошла операция. "Выздоравливай, буду ждать тебя на финале Лиги чемпионов". Я воспринял это как шутку, ведь до него было еще полгода. Он не шутил и продолжал звонить мне несколько дней, хотя имел свои обязательства. В конце концов он вытащил меня на финал. Я объяснил, что был готов только на 70 процентов, но он ответил: "Я доверяю тебе. Ты мне нужен, мне нужна твоя личность". Он действительно особенный, он всегда заботится о тебе, и именно поэтому он один из самых успешных тренеров в истории", - сказал Сами Хедира.

Отметим, что под руководством Карло Анчелотти бывший немецкий полузащитник в "Реале" выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.