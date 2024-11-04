Игрок Реала раскритиковал решение Ла Лиги проводить матчи чемпионата на фоне трагедии в Валенсии

В десятом туре Примеры несколько поединков были перенесены из-за наводнения, случившегося в провинции Валенсии, где погибло более 200 человек. Игрок мадридского "Реала" Лукас Васкес выразил свои соболезнования жителям данного региона, а также выразил свое возмущение относительно решения Ла Лиги проводить матчи на фоне трагедии, которая произошла в Испании.

"Я расстроен тем, что произошло. Еще раз были продемонстрированы человеческие качества народа. Со всех уголков Испании передают помощь. Будем надеяться, что мы сделаем выводы из этих обстоятельств. Я не думаю, что мы должны были играть, это было время, чтобы быть с теми, кто пострадал, и думать только об этом. Многие вещи ускользают от нас. Между футболистами и организацией есть большие разногласия. Футбол - это индустрия, где мы, футболисты, являемся главными действующими лицами, но мы не имеем права принимать решения. Кадры очень тяжелые, на расстоянии нам не приходилось так страдать. Когда ты видишь столько людей, которые страдают, людей, которые потеряли все... все, что ты можешь сделать - это помочь, а политические вопросы сейчас не являются предметом для обсуждения", - цитирует слова Лукаса Васкеса Mundo Deportivo.

Напомним, что в Ла Лиге перенесли матчи "Валенсия" - "Реал" и "Вильярреал" - "Райо Вальекано". Новые даты этих поединков будут известны позже.