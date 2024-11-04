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Мората об игроке Барселоны: "У него есть всё, чтобы войти в историю"

Испания

Нападающий Милана оценил талант испанского клуба

Мората об игроке Барселоны: "У него есть всё, чтобы войти в историю"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Альваро Мората рассказал об таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

Футболист сборной Испании в интервью The Athletic оценил характер молодого игрока.

У него очень целеустремлённый характер. Такое трудно найти в человеке его возраста (17 лет). У него очень чёткое представление о том, чего он хочет добиться. У него яркая личность, и перед ним открыты все пути. Честно говоря, я никогда не видел такого игрока. Одного тренировочного занятия было достаточно, чтобы понять, что он другой, что он один из феноменов, — отмечает Мората.

По словам нападающего, у него есть качества, благодаря которым он войдёт в историю.

Каждые 20 или 30 лет появляются один или два таких игрока, как Криштиану и Месси. На мой взгляд, у него есть всё, чтобы войти в историю. Я убеждён, что если он не станет величайшим игроком в истории Испании, то точно будет одним из них. Он уже вошёл в историю вместе с нами, выиграв Евро. Ему было 16, когда начался турнир, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе, - сказал Мората.

В этом сезоне Ламин Ямаль в 15-ти играх во всех турнирах за "Барселону" забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. TransferMarkt оценивает игрока в 150 млн евро.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 17:13
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
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Комментарии 4
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Просто Квашин (Харків)
04.11.2024 в 17:13
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
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0
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Loader (Днепр)
04.11.2024 в 17:27
Ты, пиз.юк, смотрю, вообще обнаглел. Срешь под каждым сообщением. Подвальный герой.
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Matachorros (Chicago)
04.11.2024 в 16:29
Ага, смотри чтобы не повторил судьбу Ансу. Тому тоже много чего предрекали.
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Бapceлиниyс
04.11.2024 в 16:46
Да хватит уже каркать, урод.
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