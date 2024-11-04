Мората об игроке Барселоны: "У него есть всё, чтобы войти в историю"

Нападающий "Милана" Альваро Мората рассказал об таланте "Барселоны" Ламине Ямале.

Футболист сборной Испании в интервью The Athletic оценил характер молодого игрока.

У него очень целеустремлённый характер. Такое трудно найти в человеке его возраста (17 лет). У него очень чёткое представление о том, чего он хочет добиться. У него яркая личность, и перед ним открыты все пути. Честно говоря, я никогда не видел такого игрока. Одного тренировочного занятия было достаточно, чтобы понять, что он другой, что он один из феноменов, — отмечает Мората.

По словам нападающего, у него есть качества, благодаря которым он войдёт в историю.

Каждые 20 или 30 лет появляются один или два таких игрока, как Криштиану и Месси. На мой взгляд, у него есть всё, чтобы войти в историю. Я убеждён, что если он не станет величайшим игроком в истории Испании, то точно будет одним из них. Он уже вошёл в историю вместе с нами, выиграв Евро. Ему было 16, когда начался турнир, и я надеюсь, что он продолжит в том же духе, - сказал Мората.

В этом сезоне Ламин Ямаль в 15-ти играх во всех турнирах за "Барселону" забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. TransferMarkt оценивает игрока в 150 млн евро.